Son Dakika: Marmaray'a da zam geldi!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılırken, Marmaray'a da zam geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Öte yandan, Marmaray'a da zam geldi.
- Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye,
- Tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye
- Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2,67 TL iken 3.74 TL’ye
- Tam parkur öğrenci ücreti ise 5,48 TL'den 7,67 TL'ye
- Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3,92'lik kısa mesafe ücreti 5,49 TL, 8,45 TL'lik tam parkur ücreti 11,83 TL'ye çıkarıldı. Bir geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye fırladı.
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