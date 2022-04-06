Son Dakika: Marmaray'a da zam geldi!

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılırken, Marmaray'a da zam geldi.

ANKA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:58
Son Dakika: Marmaray'a da zam geldi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Öte yandan, Marmaray'a da zam geldi.

  • Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye,
  • Tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye
  • Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2,67 TL iken 3.74 TL’ye
  • Tam parkur öğrenci ücreti ise 5,48 TL'den 7,67 TL'ye
  • Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3,92'lik kısa mesafe ücreti 5,49 TL, 8,45 TL'lik tam parkur ücreti 11,83 TL'ye çıkarıldı. Bir geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye fırladı.

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