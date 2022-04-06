Son Dakika: Marmaray'a da zam geldi!

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Öte yandan, Marmaray'a da zam geldi.

