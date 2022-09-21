Son Dakika: Marmaris'te orman yangını başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris’in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
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