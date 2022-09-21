Son Dakika: Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

DHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 13:04
Son Dakika: Marmaris'te orman yangını başladı
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Marmaris’in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında  yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. 


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