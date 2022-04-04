Son Dakika: Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:55

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye ihracatının 2021 yılında yakaladığı ivmeyi bu yıl da devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'de mart ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolara ulaştı. Mart ayında ithalat 30,9 milyar dolarak gerçekleşti. Bakan Mehmet Muş, mart ayı ihracatının en yüksek mart ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti. Bakan Muş, yıllık bazda güçlü ihracat performansının ortaya koyulduğunu açıkladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Mart ayında enerji ithalatı yıllık yüzde 156 arttı.

Bakan Muş'un konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Hali hazırda salgın nedeniyle aksayan tedarik zinciri iki ülke arasındaki savaştan ötürü darbe almakta ve ilave fiyat artışlarına neden olmaktadır. Fed tarafından yayımlanan raporda fiyatların ABD genelinde hızlı artışının devam edeceği belirtilmiştir. AB de krizden etkilenmektedir.

Türkiye bölgesinde yaşanan bu önemli olaya kayıtsız kalmamış ve ateşkes için diplomasinin merkezi haline gelmiştir. İki ülke ile ayrı ayrı üst düzey temaslar sağlanmıştır. İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapılmıştır.

Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak iki ülkeyle olan ticari ve iktisadi faaliyetleri olumsuz etkilememesi için çaba sarf etmekteyiz. Savaş nedeniyle gemilerimizin artan navlunlarıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Firmaların ihtiyaç duyduğu ürünlerde tedbirler alınmaktadır. Bitkisel yağlarda arz güvenliğini sağlamak üzere gümrük vergisi oranlarını 30 Haziran 2022 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

"BEDELİ AĞIR ÖDETİLECEK"

Komşularımız ve en büyük ticaret ortağımız AB ile ticaretimizi daha da yoğunlaştırdık. Covid 19 pandemisi, Ukrayna savaşı, batılı ülkeler için Türkiye'nin güvenilir üretim merkezi olmasını teyit etmiştir. Gümrük Birliği güncellemesi konusunu görmeyi ümit ediyoruz.

Etkileri henüz geçmemiş olan pandemi ve savaş nedeniyle ülkemiz ekonomik olarak önemli bir süreçten geçiyor. Artan maliyetler en önemlisi. Tedbirleri süratle almaya devam ediyoruz. Temel ihtiyaç dahilindeki birçok üründe KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke genelinde denetimlerimizi sıkılaştırdık. KDV indirimlerini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışan esnaf ve tüccarın yanında olacağız. Art niyetli kişilerin peşini bırakmayız.

Hükümet olarak önceliğimiz insanımızın işi ve aşını garanti altına alacak ekonomik işleyişi hayata geçirmektir."