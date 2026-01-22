Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden sanıkların cezaları onandı

Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden sanıkların cezaları onandı

22.01.2026 14:06:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden sanıkların cezaları onandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. 

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #Mattia Ahmet Minguzzi