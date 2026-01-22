İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden sanıkların cezaları onandı
22.01.2026 14:06:00
DHA
