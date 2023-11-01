Mecidiyeköy'deki Torun Center binasında yangın paniği!
Son dakika haberi... Şişli Mecidiyeköy’de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın yaklaşık 1,5 saat sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli Mecidiyeköy'de, Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan Torun Center 20. ve 25. katları arasında dış cephenin iç kısmındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı.
Yangın dış cepheyi sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rezidansta kalanlar ise tahliye edildi.
SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü 20. ve 25. katların boş olduğu, henüz kullanıma açılmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar oluştu.
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