Son Dakika: Meclis önünde 'Beyaz Toros' yakmıştı... Bakanlık açıkladı: Sorun 'komisyon' değil 'ÖTV'ymiş!

İçişleri Bakanlığı'ndan TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka aracı yakan şahsa ilişkin açıklamada bulunuldu.

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADIĞI İÇİN YAKMIŞ!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.

Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TİŞÖRTTE "MUHSİN YAZICIOĞLU" AYRINTISI

Öte yandan gözaltına alınan şahsın üzerindeki tişörtte "Muhsin Yazıcıoğlu" fotoğrafı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.