Son dakika: Memur- Sen açıkladı... Yoksulluk sınırı 10.939 TL oldu
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre, ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809.3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939.1 TL olarak tespit edildi.
Memur-Sen’e göre; ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7.51’lik bir artış yaşandı. Ocak ayında aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54.95 artışla patlıcan, yüzde 54.18 artışla dolmalık biber, yüzde 44.92 artışla kabak, yüzde 39.17 artışla nane, yüzde 38.88 artışla kraker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35.77 azalışla muz, yüzde 13.07 azalışla dondurma, yüzde 11.91 azalışla turşu, yüzde 11.41 azalışla portakal, yüzde 11.29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.
ISINMADA ARTIŞ
Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 11.54’lük bir artış gözlenirken; ocak ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 3.12’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise ocak ayında aralık ayına göre yüzde 69.67’lik bir artış gözlemlendi.
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