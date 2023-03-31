Son Dakika: Meral Akşener İl Başkanlığı'nda... Beklenen açıklama geldi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:49

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:02

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır.

‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı.

Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız. Bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Aziz milletim bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey.

Kadınlar size sesleniyorum; bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik bana yapıldı, kadın olduğum için!

Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’nda yana kullanacaksınız.

Recep Bey sana sesleniyorum, devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı ama bu günler geçecek, 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak.

Sinirin çok bozulmuş, 1,5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın, etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun, bundan kaçış yok, benim tavsiyen papatya çayı içmendir."