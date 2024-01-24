Son dakika... Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ankara adayını açıkladı!
Son dakika haberi... Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını duyurdu. İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.
Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Ankara adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu.
CUMHURİYET DUYURMUŞTU
Yerel seçimlere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu günler öncesinden yanıt bulmuştu.
Cumhuriyet’in kulislerden edindiği bilgiye göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya varmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- YRP İstanbul’da destek verecek!