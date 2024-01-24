Son dakika... Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ankara adayını açıkladı!

Son dakika haberi... Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını duyurdu. İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:29
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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.

Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Ankara adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu.

CUMHURİYET DUYURMUŞTU

Yerel seçimlere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu günler öncesinden yanıt bulmuştu.

Cumhuriyet’in kulislerden edindiği bilgiye göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Ayrıntılar geliyor...


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