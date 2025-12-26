Son dakika... MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan TİP'li 16 genç tahliye edildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı zirvede MESEM uygulaması ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 genç, tahliye edildi.

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, 16 TİP'li gencin tahliye edildiği ifade edildi.

MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi!



Sıra bu ucube sistemi tarihe gömmekte, düzeni değiştirmekte!

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) yaşanan çocuk işçi ölümlerini protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 genç, tensip zaptının hazırlanmasının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

SAVCILIK BOYAYI “SİLAH” SAYMIŞTI

Soruşturma aşamasında savcılık, protesto sırasında kullanılan boyalar için “silah sayılması gerekir” değerlendirmesinde bulunmuş, bu gerekçeyle “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlamaları yöneltilmişti. İddianamede, boyaların mağdurlarda tahrişe yol açtığı iddia edilmiş; değerlendirme kamera görüntüleri, tutanaklar ve hekim raporlarına dayandırılmıştı.

‘TUTUKLULUK BU AŞAMADA ÖLÇÜSÜZ’

Dosyayı inceleyen mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçların alt ve üst sınırlarını, toplanan delil durumunu ve kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate aldı. Kararda, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yeterli olacağı belirtilerek sanıkların ayrı ayrı tahliyelerine hükmedildi.

MALA ZARAR SUÇUNDAN DOSYA KAPATILDI

Tensip zaptında dikkat çeken bir diğer başlıkta, sanıklar hakkında “mala zarar verme” suçlaması yönünden şikâyet bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bu suç yönünden dosya kapatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANACAK

Mahkeme, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol hükümlerinin ihlali halinde yeniden tutuklama yolunun açık olduğu da kararda yer aldı.

YARGILAMA DEVAM EDECEK

Sanıklar, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlamaları yönünden yargılanmaya devam edecek. İlk duruşma 26 Haziran 2026 günü saat 10.00’da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi sırasında İstanbul’da yapılan protestoda, MESEM’lerde yaşanan çocuk işçi ölümlerine dikkat çekmek isteyen 17 TİP üyesi öğrenci gözaltına alınmış, 16’sı tutuklanmıştı.