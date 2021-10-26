Son dakika... Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışın ve şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE ZİRAİ DON UYARISI
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Öte yandan Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski bekleniyor. Bu nedenle başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üretici ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimleri ile gece saatlerinde iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeyi parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutl
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yeni uygulama
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı