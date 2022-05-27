Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den idari izin açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Bakan Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin Açılışında Konuştu— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) May 27, 2022
??20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Mesleki Çalışma Programı ÖBA üzerinden yapılacak.
??27-30 Haziran tarihlerinde öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak.
??https://t.co/SaQpwjRi77 pic.twitter.com/c5esl39Zyq
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