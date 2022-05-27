Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den idari izin açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 12:18
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den idari izin açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

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