Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den okulların açılma tarihiyle ilgili açıklama

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:50

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:36

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da deprem bölgesinde CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"10 ildeki eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.

Hasarımız diğer binalara göre çok az. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız.

Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Hasarımız diğer binalara göre çok az Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var.

Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız.

İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamaları da yapacağız. Eğitim-öğretimde neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla onu yapacağız.

Koşulların iyileşmesi durumunda sınav tarihlerini belirleyeceğiz. Bir YGS ve YKS'yi açıkladık. YGS sınavının tarihini inşallah daha sonraki günlerde açıklayacağız.

MEB, 6 Şubat tarihinden itibaren tüm ekibiyle sahada. MEB şu anda 10 ilde vatandaşlarımıza günlük yaklaşık 2 milyon sıcak yemek veriyor. Günde 600 bin ekmek üretiyor. Yaklaşık 4bin öğretmenimiz sahada."