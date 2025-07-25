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Son dakika... Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Son dakika... Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

25.07.2025 14:00:00
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Haber Merkezi
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Son dakika... Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.​​​​​​​

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.Y.Ç. tutuklandı.

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