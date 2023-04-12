Son Dakika: Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:17
Son Dakika: Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. 

 


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