Son Dakika: Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim beyannamesinde dikkat çeken vaat
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak
- Savcı Sayan sessizliğini bozdu, kendini avuttu...
- Af mı geliyor?