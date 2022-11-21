Son Dakika... Mısır'dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" denildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bessem Radi, Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Bessem Radi, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını söyledi.
Radi, "Görüşmede, İki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi bağların derinliği vurgulandı" dedi.
Radi, görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu görüşmenin, taraflar arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinin başlangıcı olacağı konusunda da anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.
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