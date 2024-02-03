Son Dakika: MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye'yle bir araya geldi

Son dakika haberi... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi

DHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 20:20
Son Dakika: MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye'yle bir araya geldi
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.


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