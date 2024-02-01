Katar duyurdu: Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı

İsrail kabinesinin olası esir takası ve geçici ateşkesi görüşmek için toplanması beklenirken Katar, Hamas'ın ateşkes ve rehine takası anlaşması teklifine 'pozitif' yaklaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 22:03
Katar duyurdu: Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı
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İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı.

Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi.

Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

İsrail tarafında bu gelişmeler yaşanırken, Fransız haber ajansı AFP, Hamas'ın İsrail ile yeni rehine takası anlaşmasına ön onay verdiğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan ise "Hamas ateşkes ve rehine takas teklifini pozitif karşıladı. Resmi yanıtı bekliyoruz" açıklaması geldi. Hamas daha önce kendilerine 3 aşamalı plan teklif edildiğini açıklamıştı.


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