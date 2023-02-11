Son Dakika: Molozlar kurtarma ekibinin üzerine düştü
Son dakika haberi... Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibinden bir kişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından çıkarıldı.
Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi, Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmenevi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.
Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede kurtarma ekibi görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı.
Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları görüntülere yansıdı.
Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı.
Kurtarma görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
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