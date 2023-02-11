Son Dakika: Molozlar kurtarma ekibinin üzerine düştü

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:41

Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi, Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmenevi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.

Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede kurtarma ekibi görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı.

Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları görüntülere yansıdı.

Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Kurtarma görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.