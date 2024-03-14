Son dakika... Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirmişti: Şehit sayısı 2'ye yükseldi!
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Şırnak'ta trafik kazası geçiren koruma ekibinden bir polis daha şehit oldu. Bakan Ali Yerlikaya "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran şehit olmuştur" ifadeleriyle duyurdu.
Cizre-Nusaybin kara yolunda dün karavan ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu cip çarpıştı.
Kazada polis memuru Fırat Der şehit olurken, İlker Duran hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Duran’ın da şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydetti:
"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!