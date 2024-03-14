Son dakika... Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirmişti: Şehit sayısı 2'ye yükseldi!

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Şırnak'ta trafik kazası geçiren koruma ekibinden bir polis daha şehit oldu. Bakan Ali Yerlikaya "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran şehit olmuştur" ifadeleriyle duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:51
Son dakika... Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirmişti: Şehit sayısı 2'ye yükseldi!
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Cizre-Nusaybin kara yolunda dün karavan ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu cip çarpıştı.

Kazada polis memuru Fırat Der şehit olurken, İlker Duran hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Duran’ın da şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."


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