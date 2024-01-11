Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Son dakika haberi... MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit düştüğünü 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 23:20
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 askerin şehit düştüğünü, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.”


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