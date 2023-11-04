Son Dakika.... MSB acı haberi duyurdu: Van'da bir asker şehit oldu!

Son dakika haberi... MSB tarafından yapılan açıklamada, Van’ın Başkale ilçesinde sözleşmeli er Samet Bektaş'ın şehit olduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:20
Son Dakika.... MSB acı haberi duyurdu: Van'da bir asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Ulş. Söz. Er Samet Bektaş'ın şehit olduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.


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