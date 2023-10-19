Pençe Kilit'te şehit olmuştu... Alican Güneş son yolculuğuna uğurlandı!

Pençe Kilit Harekatı Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:49
Pençe Kilit'te şehit olmuştu... Alican Güneş son yolculuğuna uğurlandı!
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Askeri uçakla Kahramanmaraş’a getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Alican Güneş’in (25) cenazesi ilk olarak Pirireis Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından Abdülhamid Han Camisi’ne getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile yurttaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından taşınırken Ali Güneş, oğlunun tabutunun musalla taşına konulmasının ardından fotoğrafına bakarak dua etti. Alican Güneş’in naaşı, cenaze nakil aracına konularak götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. 


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