Son Dakika... MSB açıkladı: Ankara'da bir helikopter kaza kırıma uğradı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi.
İHA, olay yerinden ilk görüntüleri paylaştı. Kaza bölgesine çok sayıda; itfaiye, ambulans araçlarının sevk edildiği gözlemlendi.
#SonDakika MSB, Ankara'da eğitim uçuşu yapan CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğradığı açıkladı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 21, 2026
