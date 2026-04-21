Son Dakika... MSB açıkladı: Ankara'da bir helikopter kaza kırıma uğradı

Son Dakika... MSB açıkladı: Ankara'da bir helikopter kaza kırıma uğradı

21.04.2026 23:27:00
Son Dakika... MSB açıkladı: Ankara'da bir helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, helikopterde bulunan personelde herhangi olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER...

İHA, olay yerinden ilk görüntüleri paylaştı. Kaza bölgesine çok sayıda; itfaiye, ambulans araçlarının sevk edildiği gözlemlendi.

