Son Dakika... MSB açıkladı: 'İran'dan ateşlenen 4. füze etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasına giren bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önceki günlerde yapılan açıklamalarda, 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart günleri de İran'dan ateşlenen balistik mühimmatların Türk hava sahasına girerek etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarının başlamasının ardından bugün etkisiz hale getirilen mühimmat, Türk hava sahasına giren dördüncü balistik mühimmat olarak kayıtlara geçti.