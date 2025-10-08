Son Dakika... MSB'de rüşvet operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, "rüşvet almak-vermek-rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli soruşturmada 27 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.