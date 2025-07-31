Son Dakika... MSB'den 14 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde meydana gelen araç kazaları sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu ve Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ile 25 Temmuz’da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde rahatsızlanarak şehit olan muhafız er Hayrullah Halit Kahraman ve ikmal er Semih Erdoğan için başsağlığı diledi.

"517 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜNELLER İMHA EDİLDİ"

Arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalanmış, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat’ta, 305 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

KKTC'nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayan Tuğamiral Aktürk, "Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada’da egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, HER TÜRLÜ BARIŞ GİRİŞİMİNE ZARAR VERMEKTE"

Aktürk, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin olarak, "Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar vermektedir. İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "28 Temmuz'da ABD'nin Ankara Büyükelçisini makamında kabul eden Sayın Bakanımız, 29 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Cumhurbaşkanının Anıtkabir ziyareti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ikili görüşmeye refakat etmiş, aynı gün İşbirliğine İlişkin Teknik Anlaşma'yı da imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Gabon Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapacağı ikili görüşmeye eşlik edecektir" diye konuştu.

"2025 YILI YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI 5 AĞUSTOS'TA İCRA EDİLECEK"

Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ADLİ TIPTAN GELECEK SONUÇLAR BEKLENİYOR"

MSB kaynakları, Hatay İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine, "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabulüne ilişkin kaynaklar, ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu belirterek, "Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınmıştır" dedi.

"Türkiye, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecek"

SURİYE'DEKİ SON DURUM

MSB kaynakları Suriye’deki son duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye Ordusu'na entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir."