Son Dakika... MSB'den İskenderun açıklaması: Alay ve tabur komutanı dahil dört personelin TSK’den ilişiği kesildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla bu yıl yaklaşık 118 bin (117 bin 237) fidanını vatana kazandıran Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının; yeşil vatanın korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma ve fidan dikimi konusuna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle yaklaşmaya, çevre bilinci kültürü ile hareket ederek doğaya ve geleceğe sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

"SON BİR HAFTADA 7 PKK'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada; 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin, "Biri terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 794 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen bin 685 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 30'a ulaşmıştır. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram (259 bin 605 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" bilgilerini paylaştı.

"HER YAPICI ÇABAYA YÖNELİK KATKIMIZ DEVAM EDECEK"

Gazze'de Barış Kurulu'nun tesis edilmesini ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ateşkesin kalıcı hale getirilmesine, Gazze'nin yeniden imarına ve en nihayetinde iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ettiklerini dile getiren Aktürk, "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının muhafazasını sağlayacak her türlü uluslararası girişime desteğimizi yineleyerek, Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya yönelik katkımız devam edecektir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız için 14 Kasım'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara’da düzenlenen uğurlama törenine, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile katılan Sayın Bakanımız, aynı gün, üç şehidimiz için Ankara'da gerçekleştirilen cenaze törenine katılmış, ardından şehit ailelerimize taziye ziyaretlerinde bulunmuştur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler’in bugün Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul edeceğini bildirdi.

"MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Savunma sanayi ve envantere giren yeni silah ve sistemlere ilişkin Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, Şirketimiz ile İtalyan MES (Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi-Elektronik ve Servomekanik Mekaniği) Anonim Şirketi arasında karşılıklı üretim ve teknoloji paylaşımı içeren ortak mühimmat üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Diğer yandan, Milli Deniz Topu Denizhan Projesi kapsamında şirketimiz tarafından geliştirilen 127 mm/54 kalibre namlu, TCG Fatih'de konuşlu silah sistemine entegre edilerek ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmiştir."

Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' ünvanı verilişinin 97'nci yıl dönümünü kutlayarak, Atatürk'ü, şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenleri andı.

"DÖRT PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ"

MSB, gazetecilerin gündemdeki sorularının ardından açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yaşanan olaya ilişkin Bakanlık, şunları kaydetti:

"25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve adli tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin TSK'dan ilişiği kesilmiş, sekiz personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZ PARÇALARI İKİNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İNCELENECEK"

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 kargo uçağına ilişkin MSB, şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Bakanlık, terör örgütü PKK'nin Zap'tan çekildiğini açıklamasına ilişkin, "Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Toplantının ardından gazeteciler, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Komutanlık'ta fidan dikti.