Son dakika... MSB'den resmi açıklama geldi: Düşen kargo uçağında 20 personel şehit oldu! Şehitlerin kimlikleri açıklandı...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

MSB AÇIKLADI: UÇAK KAZASINDA 20 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu.

ENKAZDA SABAHA KARŞI İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

MSB, C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Düşen uçakta bulunan 20 personelin isimleri de belli oldu:

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

Hava Başçavuş Akın Karakuş

Hava Başçavuş Burak Özcan

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.