Son dakika... MSB'den resmi açıklama geldi: Düşen kargo uçağında 20 personel şehit oldu! Şehitlerin kimlikleri açıklandı...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
MSB AÇIKLADI: UÇAK KAZASINDA 20 ŞEHİT
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu.
ENKAZDA SABAHA KARŞI İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
MSB, C130 kargo uçağının enkazına bu sabah saatlerinde ekiplerin ulaştığını belirterek kaza kırım incelemesinin başladığını duyurmuştu.
Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Düşen uçakta bulunan 20 personelin isimleri de belli oldu:
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Başçavuş Ramazan Yağız
- Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
- Hava Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Başçavuş Burak Özcan
27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.