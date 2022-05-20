Son Dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Irak Kuzeyi Metina bölgesinde EYP’ye basarak yaralanan uzman çavuş Tunahan Erbaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan ERBAŞI, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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