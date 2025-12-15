Son Dakika... MSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 21:06:00
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde bir insansız hava aracı düşürüldü.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Image

