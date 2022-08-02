Son Dakika: MSB duyurdu; Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı'na ulaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 21:18
Son Dakika: MSB duyurdu; Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna İstanbul Boğazı

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