Son Dakika... MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:06

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:18

Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan genç teğmenlerin disipline sevkiyle ilgili ''İsnat edilen suç kılıç çatmak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır'' açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada '' Emir-komutayı hiçe sayıp defaatle yemin metnini okumakta ısrar ettiler. Bu disiplinsizlik ile TSK kamuoyunda yıpratılmaya çalışılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

''YDK'YA SEVK KARAR ANLAMINA GELMEZ''

Bakanlık kaynakları kamuoyunda tartışmalara neden olan bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğine ilişkin soruları yanıtladı. Kaynaklar, "Konu ile ilgili başlatılan inceleme ve akabindeki YDK'ya sevk süreci devam etmektedir. YDK’ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirtmekte yarar var. Özetle, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir" ifadelerini kullandı.

''SORUŞTURMANIN METİNLE İLGİSİ YOKTUR''

Bakanlık kaynakları, "Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile toplandıkları, misafir askeri personelin de olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir. Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK’ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir" açıklaması yapıldı.

''EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR''

Kaynaklar ayrıca, "Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez. Aklıselim insanların bunun bir disiplinsizlik olayı olduğunu anlamalarından memnuniyet duyuyoruz. Bu veya benzeri disiplinsizlikler emsal teşkil edebilir ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birlik ve beraberliğine zarar vererek gruplaşmaları tetikleyebilir. Sıralı amirlerin emirlerine rağmen yapılan bu tür eylemler hiyerarşiye saygısızlığın yayılmasına ve astların üstlere karşı saygı ve güveninin azalmasına, itaatsizliğin normalleşmesine neden olur" dedi.

''ATATÜRK ÜZERİNDEN TARTIŞMA YÜRÜTÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ''

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, "Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez.' TSK’nın milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Atatürk’ün adını anmak veya 'onun değerlerini savunuyoruz' görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer" ifadeleri kullanıldı.

''TSK KAMUOYUNDA YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR''

Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK’ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK’nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlandığını belirten kaynaklar, "Sonuç olarak; askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. TSK mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. TSK’da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun; tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı, İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği, terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması; olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN AYRINTISI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç teğmenleri hedef göstererek ''Malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?'' demişti. MSB'nin açıklamasında genç teğmenlerin kılıç çatma görüntülerinin suç teşkil etmediği aktarıldı.

''SAVAŞIN GİDİŞATI İÇİN ENDİŞE VERİCİ''

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’nın ABD füzeleri ile Rusya’yı vurması ve Moskova’nın nükleer programı onaylamasıyla devam eden son gelişmelerle ilgili de "Ukrayna tarafından ABD menşeili ATACMS füzelerinin kullanımı ve buna mukabil olarak Rusya’nın yaptığı açıklamalar ile yeni nükleer doktrini onaylaması, savaşın gidişatı bakımından endişe vericidir. Tüm bu gelişmeler ışığında mevcut çatışmaların önümüzdeki dönemde farklı bir boyuta evrilmemesini temenni ediyoruz" dedi.

SINIRLARDA ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 89 BİN 689'A ULAŞTI

Aktürk, son bir hafta içerisinde 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişinin sınırlarda yakalandığını aktardı.

Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 941 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1934 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 89 bin 689'a ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında, 16-18 Kasım'da iki ülkenin Deniz Harp Okulları arasında karma kürek yarışı, Hava Harp Okulları arasında ise karma basketbol müsabakası düzenlendiğini bildirdi.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgal ve katliamlarına devam ederek uluslararası hukuku hiçe saydığını dile getiren Aktürk, İsrail'in ayrıca masum insanları katlederek ateşkesi ve iki devletli çözümü hiçe saydığını, Filistin halkını hayati ihtiyaçlarından mahrum bırakarak insani değerleri ayaklar altına aldığını söyledi.

Aktürk, "İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ve toplu katliamlarının cezasız kalmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ve uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

TSK'NiN KATILDIĞI TATBİKATLAR

TSK'nin karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildiren Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front, Muğla Aksaz'da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS, NATO kapsamında Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatlarının devam ettiğini aktardı.

Yine NATO kapsamında İtalya'da Adaptive Interaction, Türkiye, İspanya ve Norveç'te Steadfast Dagger, Estonya'da Siber Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını belirten Aktürk, 13'üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın 12-14 Kasım'da İtalya'nın Napoli şehrinde icra edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 15-18 Kasım'da Kanada Deniz Kuvvetlerine ait Charlettown ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Crıstobal Colon gemileri tarafından Aksaz/Muğla'ya liman ziyaretleri yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Orıku gemisi tarafından 17-24 Kasım arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmekte, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemisi tarafından ise 24-27 Kasım ve 1-4 Aralık tarihleri İzmir’e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz tarafından, 22-24 Kasım ile 29 Kasım-1 Aralık arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyaretleri yapılacaktır.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 14-20 Kasım arasında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram gemisi tarafından ziyaret gerçekleştirilen Mersin'e, 16-29 Kasım arasında ise Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO tarafından liman ziyareti yapılmaktadır. Ayrıca, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Luigi Rizzo tarafından 24-28 Kasım arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir."

Aktürk, 15 Kasım'da NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de Havadan İhbar Kontrol uçağı tarafından uçuş görevi icra edildiğini bildirerek, bugün de Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında uçuş görevi yapılacağı bilgisini verdi.

Harita Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında "Coğrafi Veri Paylaşımı ve Danışmanlık Hizmetine İlişkin İşbirliği Protokolü"nün de yarın imzalanacağını aktaran Aktürk, 11-17 Kasım'da Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen ve 17 ülkeden 80 timin katıldığı "Boran-VI Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda birinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı, ikinci olan Hakkari Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile üçüncü olan 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı timlerini kutladı.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ilk defa 11-15 Kasım arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ev sahipliği ve TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın organizatörlüğünde Menteş/İzmir'de düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Triatlon Şampiyonası'nda birinci olan Türk Silahlı Kuvvetleri Kadın ve Erkek triatlon takımlarımızı ve derece elde eden personelimizi bir kez daha kutluyoruz."