Son dakika... MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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