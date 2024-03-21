Son dakika... MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:12
Son dakika... MSÜ sınav sonuçları açıklandı
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3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



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