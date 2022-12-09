Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

09 Aralık 2022 Cuma, 21:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14.36 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.