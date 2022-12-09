Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 21:56
Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14.36 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.


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