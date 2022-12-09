Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 14.36 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [97.97 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-09
Saat:21:44:14 TSİ
Enlem:36.01 N
Boylam:26.758 E
Derinlik:14.36 km
Detay:https://t.co/b0xQGdpqMH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2022
AKDENIZ https://t.co/4YQfOeojGV
09.12.2022, 21:44:18 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 16.3 km#Kandilli
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