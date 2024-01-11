Son dakika... Muhalefet partilerinden Numan Kurtulmuş'a ziyaret: 'Protesto ediyoruz'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:53

Gezi Davası'nda tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez "hak ihlali" kararı vermesi ve kararın Yargıtay tarafından reddedilmesinin ortaya çıkardığı kriz devam ediyor.

Muhalefet partileri, yargı krizini görüşmek amacıyla tatilde olan Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısı yaptı. Ancak bu talep, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi.

Bunun ardından muhalefet partileri bugün Kurtulmuş'a bir ziyarette bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

CAN ATALAY İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI!

Günaydın'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Mustafa Şentop'un başkanlığında benzer durumda Meclis toplanmıştır. O gün toplayıp bugün toplamamak halkın iradesine karşı çıkmaktır.

Bu eğer bir içtihat haline gelirse,Türkiye'nin en önemli olaylarında Meclis'in gücünü geri çekecektir.

Kurtulmuş, görüşlerini tekrar etti. Biz hukuken veya siyaseten doğru bulmuyoruz. Değer atfetmiyoruz.TBMM'nin toplanmamasına yönelik kararı protesto ediyoruz."