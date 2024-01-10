DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'ten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 13:20

Güncelleme: 10.01.2024 - 13:57

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti, PMD nezdinde tüm basın mensuplarının gününü kutladı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda kan kaybı yaşadığını savunan Koçyiğit, "Gazetecilerin mesleklerini yapmak, üretmek yerine adliye koridorlarında sürekli ifade vermek zorunda kaldıkları bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu.

SORULARI YANITLADI

Koçyiğit, bir soru üzerine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay kararıyla ilgili TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP'ye verdiği yazılı cevabını değerlendirdi.

Meclis'in olağanüstü toplanmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Can Atalay kararının kendisi bir yargısal darbe." dedi.

Bunun Meclis'e yönelik de bir "darbe girişimi" olduğunu ileri süren Koçyiğit, "Meclis'in buna tutum alması ve bu konuda taraf olması gerekiyor. Kimden yana? Halktan, anayasadan, anayasal düzenden yana taraf olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Bu karar asla Meclis'te okunmamalıdır." şeklinde çağrıda bulunan Koçyiğit, "Bizce Meclis Başkanı, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmalıydı. Ne yazık ki yapmadı, biz yaptık. Ona da olumsuz yanıt verdi. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." diye konuştu.