Son Dakika: Muhalefeti hedef alan Erdoğan OHAL planını açıkladı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:25

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremdeki ağır tabloya ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Erdoğan can kaybı sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini ve 63 bin 794 kişinin yaralandığını belirtti. (Ancak Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra kayıp ve yaralılarla ilgili sayılar değişti). Meclis'te OHAL ilanı yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "OHAL süreci istismar edenlerle mücadele imkânını devlete tanıyacak" dedi.

Erdoğan aynı açıklamasında muhalefeti de hedef alarak, "Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim halkım asla prim vermeyecektir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün depremin merkezi Kahramanmaray, arından Hatay ve Adana olmak üzere ziyaret gerçekleştirdik.

Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatıı kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794.

Yıkılan bina sayısı 6 bin 144 olarak belirlenmiştir.

Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmek.

Bunun yanında da yapılacak hasar-tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız.

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var.

Bu istismara benim halkım asla prim vermeyecektir.

Kaldı ki bugün inşallah OHAL ile ilgili Meclisimizde kanunun üç ay süreyle ilanını yapacağız.

Cumhurbaşkanı olarak ben adımı attım, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla birlikte OHA yürürlüğe gircektir.

Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden, tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı OHAL ile müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır.

Bazı yerlerde maalesef marketlere, AVM'lere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu gayretlere OHAL ile müdahale imkanını imkanını yakalayacaktır.

Hiç endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, İzmir'deki o felaketi nasıl atlatıp, orada da binaları yapıp sahiplerine teslim ettiysek, aynı şekilde bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacağız ve konutları sahiplerine teslim edeceğiz."