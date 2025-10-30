Son Dakika... Muhittin Böcek 'etkin pişmanlık' iddiasını yalanladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Muhittin Böcek'in, cezaevindeyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi için etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı iddia edildi. Böcek’in, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği ileri sürüldü.

Ancak Muhittin Böcek, söz konusu iddiaları yalanladı.

"ASILSIZ HABERLER BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Cezaevinde kaleme aldığı notu paylaşan Muhittin Böcek çıkan haberler üzerine açıklama yaptığını belirterek günde 15 ilaç kullandığına dikkati çekti.

Dört kez hastaneye gittiğini, yine sevk edilmesi gerektiğini belirten Muhittin Böcek "Asılsız haberler beni üzmüştür" dedi.

Haberlerde bahsedildiği gibi yürütülen soruşturmayla ilgili müracaatı olmadığını bildirdi.