Son dakika... Muhittin Böcek ile oğlu ve gelinin mal varlıklarına el konuldu

6.05.2026 09:42:00
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'İrtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında el konulduğunu duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve geçen günlerde hakkında tutuklama kararı verilen gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/175290 soruşturma sayılı dosyasında Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek'in 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'İrtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına el konulmuştur."

EMEKLİ MAAŞINA DA EL KONULMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, şubat ayında Muhittin Böcek'in dairelerine, araçlarına, nakit parasına, başkanlık maaşına, huzur hakkı ödemelerine ve emekli maaşına soruşturma kapsamında el konulmuştu. 

Emekli maaşı kesilen Böcek, cezaevinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı dilekçede SGK tarafından ödenen emekli maaşının yeniden kendisine bağlanmasını talep etmişti. Ancak savcılık, Böcek'in talebini reddetmişti.

Son dakika... Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha! Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler üzerinden "kamu zararına yol açıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.
Son dakika... Antalya'da çifte operasyon: Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile 34 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Muhittin Böcek'in tutuklanan gelini Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı. Dün akşam tutuklanan Zuhal Böcek, Muhittin Böcek'in adaylığı için para verdiği şeklinde iddialar duyduğunu ama somut bir bilgisi olmadığını beyan etti.