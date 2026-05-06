Son dakika... Muhittin Böcek ile oğlu ve gelinin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve geçen günlerde hakkında tutuklama kararı verilen gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/175290 soruşturma sayılı dosyasında Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek'in 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'İrtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına el konulmuştur."

EMEKLİ MAAŞINA DA EL KONULMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, şubat ayında Muhittin Böcek'in dairelerine, araçlarına, nakit parasına, başkanlık maaşına, huzur hakkı ödemelerine ve emekli maaşına soruşturma kapsamında el konulmuştu.

Emekli maaşı kesilen Böcek, cezaevinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı dilekçede SGK tarafından ödenen emekli maaşının yeniden kendisine bağlanmasını talep etmişti. Ancak savcılık, Böcek'in talebini reddetmişti.