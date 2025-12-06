Son dakika... Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'acilen' hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'acil olarak' hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "acil" olarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ne olmalı, daha ne yaşanmalı tahliye için? Göz göre göre sürdürülen ağır bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhittin Böcek hemen tahliye edilmelidir. Muhittin başkanımızın acil olarak hastaneye kaldırıldığı haberini büyük bir endişe ve üzüntüyle öğrendim. Ne olmalı, daha ne yaşanmalı tahliye için? Göz göre göre sürdürülen ağır bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Cezaevi koşulları ciddi ve hayati riskler barındırmaktadır. Sağlık durumu dikkate alınarak ivedilikle gerekli adımlar atılmalıdır. Antalya halkının iradesiyle göreve gelmiş, şehrine büyük emek ve hizmetler kazandırmış olan Muhittin Böcek başkanımız gecikmeksizin özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Vebali ağır olur" ifadesini kullandı.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Böcek’in avukatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır.

COVID-19 döneminde yoğun bakımda geçirdiği uzun süre sonrasında, vücudunda kalıcı hasarlar oluşmuş ve şu an sağlık durumu yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir.

Geçtiğimiz hafta acilen hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek’in sağlık durumu, herhangi bir ihmalin geri dönülmesi güç sonuçlara yol açabileceği bir noktaya gelmiştir.

Bugün acil olarak hastaneye sevkinin nedeni halen bilinmemektedir. Antalya Şehir Hastanesi yetkililerinden açıklamayı endişe ile beklemekteyiz.

Buna rağmen, 5 Temmuz’dan bu yana tutukluluğu devam etmektedir. Oysa tutuklama, hukuken istisna olan bir tedbir olmalı, insan hayatı ve sağlığı ön planda tutulmalıdır. Ağır sağlık sorunları yaşayan bir kişinin cezaevinde tutulması, açıkça yaşam hakkını riske atmaktadır.

Bu noktada, başvurulan tedbirlerin insani açıdan gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Talebimiz, Muhittin Böcek’in sağlık durumu göz önünde bulundurularak, tutuklama tedbirinin kaldırılması, en azından adli kontrol tedbirleriyle yargılamanın devam etmesidir.

Bugün verilecek karar, adaletin temel ilkelerine dayalı bir karar olacaktır. Biz, yargı sistemine olan güvenimizi koruyarak, en doğru kararın alınacağına inanıyoruz. İnsan hayatı her şeyin önündedir ve adaletin gereği olarak bu konuda gerekli düzenleme yapılacaktır.”