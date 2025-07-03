Son Dakika... Mehmet Murat Çalık ameliyata alınacak! Avukatından Cumhuriyet'e özel açıklamalar

Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Çalık, Silivri’den Buca Cezaevi’ne gönderilmişti.

Çalık'a 2 kez biyopsi yapılmıştı. Başkan Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, daha önce yaptığı açıklamada özellikle boyun bölgesinden alınan örneklerin ardından gündeme gelebilecek cerrahi müdahalenin çok ciddi ve kalıcı riskler taşıdığına dikkat çekmişti.

AMELİYAT OLACAK

İzmir Katip Çelebi Hastanesi'nde devam eden Çalık hakkında doktorlar, ameliyat kararı verdi. Çalık yarın ameliyata alınacak.

AVUKATI KONUŞTU

Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Avukatı Melih Koçhan, "Kemik ılığı biyopsisi patolojiden döndü. Patoloji sonucunda maalesef lenfomatik ilgili ciddi bulgular tespit ettiler. Boynunda zaten bir kitle vardı şüpheleniliyordu. Bunun tabii başka bir yerde devamı var mı yok mu bakacaklar? Yarın sabah 9.00'da operasyonla o boynundaki parçayı alacaklar. Ondan sonra onun da patolojisi yapılacak" ifadelerini kullandı.