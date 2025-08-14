Son Dakika... Murat Kapki'nin Mücahit Birinci'yi şikayetinde yeni gelişme: Savcılık soruşturma başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belgelerle AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini canlı yayında açıkladı.

Murat Kapki, rüşvet ve iftira talebinde bulunan AKP'li avukat Mücahit Birinci hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır .

Kamu oyuna duyurulur.''