AKP'li Birinci'den Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında yargılanan Murat Kapki'nin AKP'li avukat Mücahit Birinci'den rüşvet ve iftira talebi gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu canlı yayında açıkladı.

Özel'in açıklaması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır .

Kamu oyuna duyurulur.''

''HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK''

AKP'li Birinci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Birinci şunları söyledi:

''Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak."

ÖZEL, CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

Özgür Özel canlı yayında Birinci'nin paylaşımının gazeteciler tarafından iletilmesi üzerine şu yanıtı verdi:

''Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit. HSK’den bir sonuç çıkar mı? Asla bir sonuç çıkmaz. Ama mahallede lağım patlamış, gelip de orayı tamir edemiyorlarsa milletin de görmesi lazım. Bir çözüm olmaz da olmadığını millet görsün. Benim görevim bunu ortaya dökmek."