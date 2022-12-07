Son Dakika... Murat Kurum, 2023 yılında uygulanacak poşet fiyatını açıkladı!
Son dakika gelişmesi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet fiyatlarında 2023 yılında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve 25 kuruş olarak kalacağını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmada önümüzdeki yıl uygulanacak poşet fiyatlarını açıkladı.
2019'da yürürlüğe giren fiyatlandırma sisteminde poşetlere istenen 25 kuruşluk ücret, bu sene de değişmedi. 2023 yılında poşetlerin fiyatı 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.
Bakan Kurum, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Bu yıl da aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi için talepte talepte bulunmuştu.
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