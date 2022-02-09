Son dakika: Mustafa Şentop: Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez, yolumuz birdir

09 Şubat 2022 Çarşamba, 18:47

Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevi yurttaşlara küfür eden Yakup T., gözaltına alınmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez! Yolumuz birdir… Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukukun gereği yapılacaktır. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 9, 2022

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T., Alevi yurttaşlara hakaret etti. Yakup T.’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, büyük tepki çekti.

Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.’yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açıldığını bildirdi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek’ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevi yurttaşlara yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.