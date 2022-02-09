Son dakika: Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma
Kocaeli'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevi yurttaşlara küfür eden Yakup T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlattı.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T., Alevi yurttaşlara hakaret etti. Yakup T.’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.’yi gözaltına aldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açıldığı belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek’ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
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