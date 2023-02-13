Son dakika... Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sadece yaşlı bir yurttaş sağ çıkabildi.
KKTC'DE YAKALANMIŞTI
100'den fazla cansız bedenin çıkarıldığı binanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin hemen ardından KKTC'ye kaçtı.
Alpargün'ün bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, Alpargün İnşaatın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.
"MUKADDERAT" DEMİŞTİ
“Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak” suçlarından gözaltında tutulan Hasan Alpargün, gemiyle önce Mersin'e, ardından karayolu ile Adana'ya getirildi.
Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, burada basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara "mukadderat" yanıtını verdi.
TUTUKLANDI
Son olarak Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Alpargün tutuklandı.
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