Son Dakika: Müteahhit Marmaris açıklarında tekneyle kaçarken yakalandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası müteahhitlere yönelik yargılamalar sürüyor.
Depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor.
Son olarak, yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Doğa Rutkay'dan Naci Görür’e sitem
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- 'Açık ve net söylüyorum...'
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
- Ünlü spikerden acı haber