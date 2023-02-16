Son Dakika: Müteahhit Marmaris açıklarında tekneyle kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:06

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası müteahhitlere yönelik yargılamalar sürüyor.

Depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor.

Son olarak, yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.