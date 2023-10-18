Son dakika... Naci Görür'den 'İzmir depremi' açıklaması
Son dakika haberi... Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir paylaşımda bulundu.
İzmir’in Bayındır ileçsinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.55’te meydana gelen depremin merkez üssünün Bayındır ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kentin büyük bölümünde hissedilen deprem nedeniyle, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadı.
NACİ GÖRÜR’DEN İLK AÇIKLAMA
Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den bir paylaşım geldi.
X hesabından bir mesaj paylaşan Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4,3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4,3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 18, 2023
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